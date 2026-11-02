The Hill’in haberine göre Nebraska eyaletinin Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Don Bacon, salı günü yapılacak ara seçimlerde partisinin başarısız olması halinde Cumhuriyetçi Parti içinde MAGA hareketinin (Amerika’yı Yeniden Büyük Yap) geleceğinin tartışmaya açılacağını belirtti.

Ara seçimlerde alınacak olumsuz bir sonucun MAGA hareketinin sonunun başlangıcı olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Bacon, “Parti içinde bir tartışma yaşanacağını düşünüyorum. Böyle bir tartışmaya ihtiyacımız olduğuna inanıyorum” dedi.

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın serbest ticaret, serbest piyasa, ekonomik özgürlük ve Rusya ile Çin’in baskıcı tutumlarına karşı duruş gibi siyasi ilkelerine değinen Bacon, Cumhuriyetçi Parti’nin ve Amerikan toplumunun hâlâ bu değerleri desteklediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştiren Bacon, Trump’ın birçok konuda ve uyguladığı politikaların ayrıntılarında söz konusu ilkelerden uzaklaştığını savundu.

Bacon, Cumhuriyetçi Parti’nin gelecekte izlemesi gereken yol hakkındaki tartışmalara kendisinin de katılmak istediğini ifade etti.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi daha önce de Trump’ın İran’a yönelik savaş konusundaki tutumunu eleştirmiş, Ekim 2026’da ABD Başkanı’nın Rusya-Ukrayna Savaşı’na yaklaşımını “utanç verici” olarak nitelendirmişti. Bacon ayrıca Senatör Tom Tillis’in ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in görevden alınmasına yönelik girişimine destek vermişti.

Bacon’ın açıklamaları, son anketlerde Demokrat adayların seçim yarışında önde göründüğü bir dönemde geldi. The Hill’in aktardığı Decision Desk HQ tahminlerine göre Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etme olasılığı yüzde 83, Senato’da çoğunluğu kazanma olasılığı ise yüzde 62 olarak değerlendiriliyor.