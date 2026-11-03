İran Ekonomi Bakanı Seyyid Ali Medenizade ile Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 42’nci toplantısı kapsamında İstanbul’da bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi, tır geçişlerinin kolaylaştırılması, mal ve hizmet taşımacılığının hızlandırılması ve ortak sınır kapılarındaki mevcut engellerin kaldırılması ele alındı.

Medenizade, Bolat ile görüşmesinde iki ülke arasındaki gümrük ve sınır iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Taraflar, uygulamada karşılaşılan sorunları değerlendirmek, takip etmek ve çözüme kavuşturmak amacıyla ortak bir çalışma grubu oluşturulması ve sınır gümrüklerinin yöneticileri arasında düzenli toplantılar yapılması konusunda mutabakata vardı.

Tır geçişlerinin kolaylaştırılması ve iki ülke arasındaki mal ve hizmet transit taşımacılığı için takvimlendirilmiş bir program hazırlanması da görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldı. Taraflar, ticaret kapasitesinin artırılması, tırların sınır kapılarında bekleme sürelerinin azaltılması ve ticari işlemlerin hızlandırılması amacıyla sınır gümrüklerinin 24 saat esasına göre çalışması gerektiğini belirtti.

Görüşmede, önemli ticaret geçiş noktalarından biri olan Gürbulak Sınır Kapısındaki mevcut durum ve yaşanan sorunlar özel olarak ele alındı. Türkiye’nin gümrük kapılarını yenileme ve modernleştirme çalışmaları ile bu çalışmaların geçiş ve transit taşımacılık süreçlerine etkisi de değerlendirildi. İki taraf, ticaret akışında aksama yaşanmaması için koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tır ve yolcu geçişlerinde diğer ortak sınır kapılarının kapasitesinden daha etkin yararlanılması ve hassas yüklerin geçişlerinin kolaylaştırılması da gündeme geldi. Taraflar, sınır kapılarının mevcut kapasitesinin en üst düzeyde kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Ayrıca iki ülkenin serbest ticaret ve sanayi bölgeleri arasında ortak bir çalışma grubunun kurulması konusu ele alındı. Bu kapsamda ilgili belgelerin ve önerilerin değerlendirilmesinin hızlandırılması ve çalışma grubunun faaliyete geçmesi için gerekli koşulların oluşturulması üzerinde duruldu.

Görüşmede, Türk şirketlerinin İran’daki faaliyetleri sırasında karşılaştığı sorunlar ve engeller de değerlendirildi. Taraflar, bu sorunların çözümü ve Türk şirketlerinin ekonomik faaliyetlerini ve yatırımlarını sürdürebilmeleri için uygun koşulların sağlanması gerektiğini ifade etti.

Görüşmenin sonunda iki bakan, ekonomik ve ticari ilişkilerin önemine vurgu yaparak diyaloğun sürdürülmesi, ilgili kurumlar ve gümrük idareleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve ticaretin kolaylaştırılması, transit taşımacılığın geliştirilmesi ile ekonomik iş birliğinin genişletilmesine yönelik ortak mutabakatların takip edilmesi konusunda anlaşmaya vardı.