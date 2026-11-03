İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün (3 Kasım Salı) Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı gündem öncesi konuşmada, ABD’nin İran halkına yönelik derin düşmanlığının temelinde, İranlıların Washington’un aşırı taleplerine karşı duruşunun bulunduğunu söyledi.

İran halkının bağımsızlık mücadelesini dünyanın özgürlük yanlısı diğer halkları için bir arzuya dönüştürdüğünü belirten Galibaf, halkın direnişinin İsrail ve ABD’yi çaresiz bıraktığını savundu.

Düşmanların İran’ın direnişi karşısında ne yapacaklarını bilemediğini ifade eden Galibaf, art arda yaşadıkları başarısızlıkların ardından zaman zaman tehdit ve askeri girişimlerle İran halkını teslim olmaya zorlamaya çalıştıklarını söyledi.

Galibaf, “Düşmanlar yanılıyor; İran teslim olmayacak. Bu hayal, geçmişteki bağımlı ve teslimiyetçi yönetimlerin dönemine ait” dedi.

ABD ve bölgedeki müttefiklerinin son iki savaşta aşırı talepler döneminin sona erdiğini anladıklarını belirten Galibaf, İran’ın askeri stratejisinin olası bir saldırıya karşı ülkenin başkomutanı tarafından belirlendiğini kaydetti.

Galibaf, “Düşmanın olası bir hesap hatasına vereceğimiz askeri ve stratejik yanıt öngörülemez olacak. Coğrafi sınırlamaları dikkate almadan, yanlış hesaplarını ve maddi-manevi tüm varlıklarını hedef alarak boşa çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelerine de seslenen Galibaf, İran’ın savaşa hazır olduğunu ancak ABD tarafına güçlü ve akılcı bir yanıt verdiğini belirterek, savaşın önlenmesi için artık sorumluluğun Washington’da olduğunu söyledi.

İran’ın sahada ve askeri alanda en üst düzey savunma hazırlığında bulunduğunu vurgulayan Galibaf, Washington’un yeniden stratejik bir hata yapması halinde bu kez yeni bir savaş sahasıyla karşılaşacağını ve bugünkünden daha zor bir durumla karşı karşıya kalacağını ifade etti.