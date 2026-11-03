İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Fedahüseyin Maleki, Mehr Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Devrim Lideri'nin silahlı kuvvetlerin üst düzey komutanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede dile getirdiği, her türlü tehdit seviyesine ve biçimine coğrafi sınırlama olmaksızın derhal ve etkili karşılık verilmesi gerektiği yönündeki mesajlarını değerlendirdi.

Maleki, son dönemde yapılan açıklamaların İran’ın her türlü komplo ve tehdide karşı belirli bir askeri strateji ve yol haritasına sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti.

İran’ın tehditlere karşı yaklaşımının önceki çatışmalara kıyasla farklılaştığını belirten Maleki, 40 günlük savaş sırasında İran’ın yanıtının savaşa katılan ABD üslerini hedef almakla sınırlı kaldığını ve operasyonların belirli noktalara yönelik gerçekleştirildiğini söyledi.

Maleki, Devrim Lideri'nin son açıklamalarında coğrafi sınır gözetilmeksizin karşılık verilmesine vurgu yapılmasının, İran’ın olası tehditlere karşı yaklaşımının daha geniş bir çerçeveye taşındığını gösterdiğini savundu.

Maleki, bu açıklamaların bir bölümünün bölge ülkelerine yönelik uyarı olarak değerlendirilebileceğini belirterek, yeni bir savaş çıkması halinde İran’ın yanıtının geçmişteki gibi sınırlı ve belirli hedeflerle kısıtlı kalmayabileceğini, farklı boyutlara ulaşabileceğini dile getirdi.

ABD’nin askeri üslerini ve merkezlerini İran’ın erişim alanından uzaklaştırmaya çalıştığını beliten Maleki, Washington’un gelecekte üslerinin ve saldırı kapasitesinin kapsamını genişletmeyi, bu tesisleri İran’ın menzilinin dışında konumlandırmayı hedeflediğini söyledi. Ancak bu tür adımların İran’ın karşılık vermesini engelleyemeyeceğini savundu.

Olası bir savaşta İran’ın yeni bir bakış açısı ve senaryoyla hareket edeceğini belirten Maleki, bunun ABD ve Avrupa ülkelerini şaşırtacağını ifade etti.

İran’ın yanıtının belirli bir coğrafi bölgeyle sınırlı olmayacağını vurgulayan Maleki, “Dünyanın neresinden İran'a yönelik bir tehdit ortaya çıkarsa ülkemiz buna hızlı, güçlü ve kararlı şekilde karşılık verecektir” ifadelerini kullandı.

Maleki ayrıca İran’ın yalnızca savunma odaklı bir yaklaşım benimsememesi gerektiğini belirterek, ülkeye yönelik tehdit oluşturabilecek her türlü hareket ve girişime uygun karşılık verilmesi gerektiğini söyledi. İran’a karşı bir operasyon gerçekleştirilmeden önce tehdit oluşumuna ilişkin işaret ve kanıtların ortaya çıkması halinde de ülkenin zamanında müdahale ve karşılık verme hazırlığı içinde olması gerektiğini kaydetti.