İran ve Rusya arasında ikili ilişkiler ve Batı Asya’daki gelişmelere ilişkin istişareler gerçekleştirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Fars Körfezi İşleri Genel Müdürü ve Bakan Yardımcısı Muhammed Ali Bek ile Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Dairesi Başkanı Aleksandr Kinşak arasındaki görüşme Moskova’da yapıldı.

Ali Bek ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile de bir araya geldi.

Görüşmelerde, Yemen’deki gelişmeler başta olmak üzere Fars Körfezi bölgesindeki son durum, bölgesel güvenlik meseleleri ve iki ülke arasındaki ilişkiler ile ortak iş birliği konuları ele alındı.

İranlı ve Rus yetkililer, ikili istişare ve görüşmelerin farklı düzeylerde sürdürülmesinin önemini vurguladı.