Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen WinWin Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, kıtanın rekabetçiliği ve temiz enerjiye geçişini değerlendirdi.

Von der Leyen, bu yıl dünya genelinde kuraklık, orman yangınları ve sellerle birlikte iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin görüldüğünü anımsattı.

İthal petrol ve doğal gazın beraberinde şok ile kriz riski taşıdığını vurgulayan von der Leyen, şu ifadeleri kullandı: "Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından bu yana ithal fosil yakıtlar Avrupa'ya 127 milyar avroluk ek bir maliyet getirdi." AB Komisyonu Başkanı, temiz enerjiye geçişin iklimin yanı sıra Avrupa'nın rekabetçiliği ve bağımsızlığı için de hayati olduğunu belirtti.

