Bekayi, "Diplomasi̇den korkmuyoruz; diyaloğu, İran milletinin çıkarlarını güvence altına almak ve bölgedeki güvensizliğin tırmanmasını önlemek için bir araç olarak kullanıyoruz" dedi.

Geçmişteki anlaşmaların ABD tarafından ihlal edildiği tecrübesine dikkat çeken Bekayi, herhangi bir diplomatik sürece azami ihtiyat ve tam bir güvensizlik ile katıldıklarını kaydetti.

"Lübnan'daki savaş sona ermeli"

Bekayi, herhangi bir uzlaşmanın sağlanmasının, başta Lübnan olmak üzere tüm cephelerde savaşın durdurulmasına yönelik kesin bir taahhüde bağlı olduğunu belirtti.

Katar ve Pakistan'ın taraflarca kabul edilebilir bir çözüm bulma yönündeki çabalarının olağan bir arabuluculuk sürecinin parçası olarak değerlendirildiğini ifade eden Sözcü Bekayi, savaş durumu, deniz ablukasının sürmesi ve tehditler göz önüne alındığında, İran'ın her koşulda atacağı adımların meşru müdafaa çerçevesinde değerlendirildiğini vurguladı.