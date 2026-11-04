Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında dün (salı) akşam saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nadir Zeki, görüşmenin iki bakan arasındaki düzenli istişareler kapsamında yapıldığını belirtti.

Zeki, iki bakanın bölgedeki son gelişmeleri ve bu gelişmelerin gerilimin yeniden tırmanmasına ve askeri bir çatışmaya yol açabileceğine ilişkin endişeleri ele aldığını aktardı.

Görüşmede ayrıca bölgesel ortakların gerilimi azaltmak, diyalog ve diplomasiyi teşvik etmek, müzakere masasına dönülmesini sağlamak ve tüm tarafların endişelerini giderecek kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmak amacıyla yürüttüğü yoğun çabalar değerlendirildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdülati, krize siyasi çözüm bulunabilmesi ve bölgede ciddi, gereksiz risklerin önlenmesi için tüm tarafların gerekli esnekliği göstermesi ve samimi çaba ortaya koyması gerektiğini vurguladı.

Zeki'nin açıklamasına göre Abdülati, Kahire'nin Fars Körfezi ülkelerinin güvenliğine büyük önem verdiğini ve bu güvenliği Mısır'ın ve Arap dünyasının ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı ayrıca askeri bir çatışmanın önlenmesi için itidalin sürdürülmesi, diplomatik girişimlerin ve temasların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi de bugün yaptığı açıklamada, olası bir askeri çatışmanın yalnızca bölge ülkelerini değil, tüm dünyayı etkileyebilecek siyasi, ekonomik ve güvenlik sonuçları konusunda uyarıda bulunmuştu.