İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Keremi, 4 Kasım (Dünya Emperyalizmine Karşı Mücadele Ulusal Günü) dolayısıyla yayımladığı mesajda, düşmanların hesap hatalarını tekrarlaması ve düşmanca tutumlarını sürdürmesinin İran halkının zaferlerini pekiştirmekten ve itibarını daha da yükseltmekten başka bir sonuç doğurmayacağını vurguladı.

Tuğgeneral Keremi, mesajında 4 Kasım'ın, İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu Ruhullah Humeyni tarafından “Dünya Emperyalizmine Karşı Mücadele Ulusal Günü” olarak ilan edildiğini hatırlatarak, bu günün ABD öncülüğündeki hâkimiyet sisteminin ve İsrail rejiminin İran halkına ve ülkesine yönelik onlarca yıllık düşmanlığını yeniden değerlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Tuğgeneral Keremi, İran halkının altmış yılı aşkın süredir ülkenin bağımsızlığını, özgürlüğünü ve ulusal bütünlüğünü korumak için mücadele ettiğini belirterek, bu mücadelenin devrimin liderlerinin ve mevcut dini liderin rehberliğinde sürdürüldüğünü kaydetti.

ABD’nin İran’a yönelik geçmişteki politikalarını da eleştiren Tuğgeneral Keremi, petrolün millileştirilmesi hareketine yönelik müdahalelerden 1953 darbesine, İslam Devrimi’nin zaferinin ardından yürütülen çeşitli komplolardan İran’a dayatılan ikinci ve üçüncü savaşlara ve Aralık 2025’teki darbe girişimini andıran olaylara kadar uzanan sürecin Washington’ın hâkimiyetçi yaklaşımını ortaya koyduğunu ifade etti.

Tuğgeneral Keremi, ABD’nin güçlü İran’ı teslim almaya, devirmeye ve nihayetinde kontrolü altına almaya çalıştığını ancak İran halkının direnişi, birlik ve beraberliği ile şehitlerin fedakârlıkları sayesinde bu hedeflerine ulaşamadığını savundu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin cephelerdeki direnişine, halkın gece düzenlenen gösterilerdeki katılımına ve yetkililerin Devrim Lideri'nin talimatları doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara da dikkat çeken Tuğgeneral Keremi, bu gelişmelerin düşmanlara karşı birlik ve kararlılığın göstergesi olduğunu belirtti.

Tuğgeneral Keremi mesajını, düşmanların her türlü hesap hatasını tekrarlamasının ve saldırgan politikalarını sürdürmesinin İran halkının zaferlerini ve itibarını daha da artıracağını, düşman güçlerin bölgeden çıkarılmasını hızlandıracağını ve İsrail rejiminin çöküşünü beraberinde getireceğini ifade ederek tamamladı.