Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, ABD ve İsrail'in İran'ın denetim altındaki nükleer tesislerine yönelik askeri saldırılarını şimdiye kadar kurumsal sorumluluğu çerçevesinde kınamazken, son açıklamasında İran'ın nükleer meselesinin çözümü için her zaman siyasi ve diplomatik yolları savunduğunu ileri sürdü.

Kolombiya merkezli Radio Caracol'a konuşan Grossi, ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının sonuçları hakkındaki bir soruya, “Yayılmanın önlenmesi alanında faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluşun yöneticisi ve diplomat olarak her zaman siyasi ve diplomatik çözümler aradım” yanıtını verdi.

Grossi, UAEA'nın denetimi altındaki tesislerin korunmasına ilişkin kurumsal sorumluluğuna değinmezken, askeri saldırılar karşısındaki sessizliğini şu sözlerle savundu:

“Güç kullanımının yararlı olup olmadığı konusunda yorum yapmamayı tercih ediyorum. Bu tür adımların ne kadar etkili olduğuna karar vermek, onları gerçekleştirenlere düşer.”

UAEA Başkanı, röportajın başka bir bölümünde İran'ın nükleer silah edinip edinmediğine ilişkin soruyu yanıtlarken ise şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyunu kafa karışıklığına sürüklememeliyiz. Gerçek şu ki İran'ın nükleer silahı yok.”