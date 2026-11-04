Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Kadan, İran'ın başkenti Tahran'da bulunan ABD Casusluk Yuvası Müzesi'ni ziyaret etti.

Geçmişte eski ABD Büyükelçiliği olarak hizmet veren bu bina, günümüzde tarihi bir müze olarak faaliyet gösteriyor.

Kadan'ın gerçekleştirdiği bu ziyarette, binanın genel yapısı ve içerisinde yer alan özel sergiler yerinde incelendi.

Ziyaret kapsamında, müzedeki döneme ait diplomatik belgeler ve materyaller hakkında detaylı bilgiler alındı. Söz konusu alan, uluslararası alanda US Den of Espionage Museum olarak anılıyor.