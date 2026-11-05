İran: Hürmüz Boğazı'nda iki tanker ve bir römorkör alev aldı

Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankeri ile bir römorkörün alev aldığını bildirdi.

Tankerler mayına çarptı

Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Dün gece iki ayrı olayda, boğazın güneyindeki yasa dışı geçiş koridorundan geçmeye çalışan büyük bir tanker, mayına çarpması sonucu alev aldı” denildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda bu hattan çıkmaya çalışan bir diğer süper tankerin de geniş çaplı bir yangın sonucu durdurulduğu, yangını söndürmek için süper tankere yaklaşan bir römorkörün de alevler içinde kaldığı belirtildi.

İki ABD İHA’sı ele geçirildi

Açıklamada ayrıca, 2 adet “LUCAS” tipi insansız hava aracının Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Elektronik Harp Birimi mensupları tarafından ele geçirildiği ifade edildi.