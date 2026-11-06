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6 Kas 2026 10:34

Suudi Arabistan’ın Yemen'e hava saldırılarında 9 kişi şehit oldu

Suudi Arabistan’ın Yemen'e hava saldırılarında 9 kişi şehit oldu

Yemen Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın son 24 saatte ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını açıkladı.

El-Mesire’nin haberine göre, Yemen Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın son 24 saat içerisinde Yemen’in farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 kişinin şehit olduğunu, 14 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, şehit olanlar arasında 3 çocuk, yaralılar arasında ise 1 çocuk bulunuyor.

Öte yandan Yemen’de son aylarda çatışmalar yeniden şiddetlendi. 2022’den bu yana savaş cephelerinin büyük bölümünde görece sakinliği sağlayan kırılgan ateşkesin de ciddi biçimde sarsıldığı belirtiliyor.

News ID 1939602

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