Suudi Arabistan’ın Yemen'e hava saldırılarında 9 kişi şehit oldu

El-Mesire’nin haberine göre, Yemen Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın son 24 saat içerisinde Yemen’in farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 kişinin şehit olduğunu, 14 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, şehit olanlar arasında 3 çocuk, yaralılar arasında ise 1 çocuk bulunuyor.

Öte yandan Yemen’de son aylarda çatışmalar yeniden şiddetlendi. 2022’den bu yana savaş cephelerinin büyük bölümünde görece sakinliği sağlayan kırılgan ateşkesin de ciddi biçimde sarsıldığı belirtiliyor.