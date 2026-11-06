İsrail Gazze’nin farklı bölgelerine saldırılarını sürdürdü

Filistin el-Yevm’in haberine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine yönelik saldırıları bu sabah erken saatlerde de devam etti. Gazze kentinin doğusu, Deyr el-Belah ve Han Yunus topçu ateşi, yoğun silahlı saldırılar ve patlatma operasyonlarının hedefi oldu.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Kavşağı çevresini bombaladı.

Aynı saatlerde İsrail askeri araçları, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah’ın doğu bölgelerine yoğun şekilde ateş açtı.

Gazze Şeridi’nin güneyinde ise İsrail askeri araçları Han Yunus’un doğu kesimlerini yoğun ateş altına aldı. Kentin doğu ve güney bölgelerine yönelik geniş çaplı silahlı saldırılar da bildirildi.

Gazze kentinin doğusunda bulunan İsrail askeri araçları, Tuffah Mahallesi’nin doğusu ve kentin diğer doğu bölgelerine yoğun şekilde ateş açtı.

İsrail ordusu ayrıca kısa süre içinde Gazze kentinin doğusunda üç ayrı patlatma ve yıkım operasyonu gerçekleştirdi.

Öte yandan İsrail ordusuna ait bir quadcopter tipi İHA’nın, Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi’nde ateş açtığı bildirildi.