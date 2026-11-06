Hürmüz Boğazı’nda iki petrol tankeri mayına çarparak alev aldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Hürmüz Boğazı’nda iki petrol tankerinin alev aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, tankerlerden birinin Hürmüz Boğazı’nın doğusunda, diğerinin ise boğazın içinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, izinsiz güzergâhtan geçmeye çalışan iki tankerin mayına çarparak Hürmüz Boğazı sularında durdurulduğu ifade edildi.

Tankerlere ait tüm seyir ve tanımlama sistemlerinin kapatıldığı savunulan açıklamada, gemilerin ABD ordusunun desteğiyle Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz güzergâh üzerinden çıkmaya çalıştığı, mayına çarpmalarının ardından yangın çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, “Hürmüz Boğazı kapalıdır ve yedi şartımız yerine getirilene kadar bu durum değişmeyecektir” denildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) petrol tankerlerini mayınlarla kirletildiği belirtilen izinsiz güzergâhtan geçmeye zorlamaya yönelik girişimlerinin başarısız olacağı da ileri sürüldü.