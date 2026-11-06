İran’a saldıran düşman, silahlı kuvvetlerimizin sert yanıtıyla karşılaşır

Tahran Cuma Namazı Hatibi Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, cuma namazı hutbesinde İran halkına seslenerek, ülkenin silahlı kuvvetlerinin güçlü bir inanca ve kararlılığa sahip olduğunu söyledi.

İran basınında yer alan habere göre Ayetullah Hatemi, “İran halkına müjdeliyorum ki sizin savaşçılarınız da aynı inanca sahiptir. İran Silahlı Kuvvetleri; ordu, Devrim Muhafızları, Besic ve kolluk kuvvetleri bu inançla donanmıştır” dedi.

Düşmanın en küçük bir hata yapması durumunda İran güçlerinin sert karşılık vereceğini belirten Ayetullah Hatemi, “İnşallah düşman en küçük bir yanlış yaparsa, bu inançlı ve güçlü kuvvetler ona ağır bir darbe indirecektir” ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hatemi ayrıca Allah’tan İslam cephesinin küfür cephesine karşı zafer kazanmasını, düşmanların İslam Cumhuriyeti’ne yönelik komplolarının boşa çıkarılmasını ve düşmanların yok olmasını diledi.

Geçen haftaki gelişmelere de değinen Ayetullah Hatemi, bu haftanın İran’da ve dünyada ABD’ye yönelik tepkinin öne çıktığı bir dönem olduğunu savundu. İran halkının 47 yıldır dile getirdiği ABD karşıtı sloganların bu hafta ABD’de de yankı bulduğunu belirten Hatemi, ülkedeki siyasi gelişmelerin Cumhuriyetçilerin yenilgisiyle sonuçlandığını söyledi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ve ABD’de gerçekleştirilen seçimlere değinen Ayetullah Hatemi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yeniden hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde edemediğini ve seçimlerde başarısız olduğunu belirtti.

İsrail’deki siyasi grupların koalisyon kurmak için girişimlerde bulunabileceğini belirten Ayetullah Hatemi, buna rağmen Netanyahu’nun seçim sürecinde başarısızlıkla karşılaştığını ifade etti.

ABD’deki ara seçimlere de değinen Tahran Cuma Namazı Hatibi Ayetullah Hatemi, Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi'ni hem de Senato'yu kaybettiğini belirtti.

Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin İran’a yönelik politikaları arasında temel bir fark bulunmadığını savunan Ayetullah Hatemi, her iki partinin de İran halkına karşı düşmanca bir tutum sergilediğini söyledi.

Demokrat yönetimlerin de İran’a zarar verdiğini belirten Ayetullah Hatemi, Demokratların iktidara gelmesinin ABD’nin İran politikasında değişiklik anlamına gelmeyeceğini dile getirdi.

Ayetullah Hatemi, İran’daki gelişmelerin ABD iç siyaseti üzerinde de etkili olduğunu savunarak, İran’ın ABD’nin siyasi geleceğini dahi etkileyebileceğini söyledi.

1980 ABD başkanlık seçimlerini ve Jimmy Carter’ın yenilgisini hatırlatan Ayetullah Hatemi, Carter’ın o dönemde ABD’nin siyasi kaderinin Tahran’daki gelişmelerden etkilenmesinden duyduğu şaşkınlığı dile getirdiğini aktardı.

Son ABD seçimlerine ilişkin bazı istatistiklere de değinen Ayetullah Hatemi, seçimlere katılan seçmenlerin yüzde 74’ünün İran’a yönelik saldırı ve savaş nedeniyle Trump’a karşı olduklarını belirttiklerini ifade etti.

Ayetullah Hatemi, Trump’ın İran’la savaşın sonuçlarına ilişkin açıklamalarına da atıfta bulunarak, ABD Başkanı’nın savaşın ülkesini mevcut duruma sürüklediğini kabul ettiğini, bu sürecin Washington açısından daha ağır sonuçlar doğurabileceğini söyledi.