ABD’ye ait 16’ncı MQ-1 İHA’sı Hürmüzgan semalarında düşürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ABD’ye ait MQ-1 tipi insansız hava aracının Keşm Adası semalarında düşürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, ABD’ye ait MQ-1 tipi 16’ncı İHA’nın, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri’nin gelişmiş hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonun, İran’ın entegre hava savunma ağı kontrolünde gerçekleştirildiği kaydedildi.

İHA’nın keşif ve taarruz görevinde kullanıldığı belirtilen açıklamada, düşürülmesinin düşmanın keşif faaliyetlerinin bir kez daha başarısızlığa uğratılması anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, düşmanın keşif görevlerinde art arda yaşadığı başarısızlıkların ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper’ın siciline yansıdığı belirtildi.

Devrim Muhafızları unsurlarının istihbarat hâkimiyeti ve hava hareketliliğinin sürekli takibi sayesinde ABD’ye ait İHA’ların keşif faaliyetlerini ve uçuş modellerini yakından izlediği bildirildi.