İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Cumartesi sabahı, Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Haftası dolayısıyla düzenlenen basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hürmüz Boğazı’nda önceki gece yaşanan gelişmelere ilişkin bir soruyu yanıtlayan Tuğgeneral Muhibbi, bölgede bazı atışlar gerçekleştirdiklerini ve duyulan patlamaların büyük bölümünün hava savunma atışlarından kaynaklandığını belirtti.

Tuğgeneral Muhibbi, söz konusu atışlar sırasında bir Amerikan hava aracının da isabet aldığını ifade etti.

Düşmanı beklemediği noktadan vurabiliriz

Devrim Lideri'nin, ülkeye yönelik olası bir askeri saldırı konusunda düşmanı hesap hatası yapmaması yönünde uyardığı hatırlatılarak yöneltilen soruya Tuğgeneral Muhibbi, düşmanı etkisiz hale getirmek için çok sayıda imkâna sahip olduklarını söyledi.

Tuğgeneral Muhibbi, düşmanın maddi ve maddi olmayan tüm imkânlarını dikkate alarak hareket etmeleri gerektiğini belirterek, “Bizim savaşımız asimetrik bir savaştır. Düşmana hiç beklemediği bir noktadan darbe indirebilir ve onu etkisiz hale getirebiliriz. Bu tür kabiliyetlere sahip olduğumuzdan emin olabilirsiniz” dedi.

Füze menziline ilişkin sınırlama kaldırıldı

İslam Devrimi Lideri'nin, coğrafi sınırlama olmaksızın her türlü tehdide hızlı ve etkili karşılık verilmesi gerektiğine ilişkin açıklamaları doğrultusunda, İran’ın füze menzilindeki sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmadığı sorulan Tuğgeneral Muhibbi, bu sınırlamanın artık kendileri için geçerli olmadığını söyledi.

Tuğgeneral Muhibbi, söz konusu kapasitenin sahada gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu imkânlarımızı fiilen ortaya koymalıyız. Öncesinde yalnızca slogan atmamamız gerekiyor. Görevimiz, sahip olduğumuz kabiliyetleri sahada göstermektir” ifadelerini kullandı.

Düşman, İran’ı birkaç günde teslim alabileceğini düşünüyordu

Son savaşta silahlı kuvvetlerin performansına da değinen Tuğgeneral Muhibbi, İran’ın sahada düşmanı etkisiz hale getirdiğini savundu.

Tuğgeneral Muhibbi, düşmanın iki ila üç gün içinde İran’ı teslim olmaya ve parçalanmaya zorlayabileceğini, ayrıca yönetim sistemini değiştirebileceğini düşündüğünü ancak bunun mümkün olmadığını gördüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın birkaç gün önce İran’ın çok güçlü bir ülke olduğunu ve bu düzeyde bir güce sahip olduğunu beklemediğini söylediğini hatırlatan Tuğgeneral Muhibbi, bunun İran’ın sahip olduğu kabiliyetleri sahada gösterme stratejisinin bir sonucu olduğunu ifade etti.