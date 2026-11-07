Arap medyasına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, birinci operasyonda Riyad'daki Halid Uluslararası Havalimanı, petrol depoları ile Aramco şirketine ait rafineri kulesinin hedef alındığını ve operasyonun başarıyla tamamlandığını belirtti.

İkinci operasyonda Aramco'nun Hureys bölgesindeki tesislerinin, üçüncü operasyonda ise Ed-Devadimi bölgesindeki 8 numaralı petrol pompalama istasyonunun hedef alındığını kaydeden Seri, “Dördüncü operasyonda ise Necran'daki Ulusal Muhafız kampında bulunan Suudi askeri güçlerinin topladığı noktanın vurulduğu ve çok sayıda asker ölü veya yaralandı” dedi.

Seri, beşinci operasyonun el-Cevf ilinin doğusundaki Suudi güçlerinin toplandığı noktaya karşı üç aşamada gerçekleştirildiğini ve Suudi subay Faris eş-Şemri komutasındaki bu güçler arasında onlarca ölü ve yaralı bulunduğunu aktardı.

"Altıncı operasyonda Marib vilayetindeki Rağvan ve Madğal ilçelerinin doğusunda Suudi askeri güçlerinin toplanma alanı hedef alındı" diyen Seri, operasyon sonucu Suudi subay Faris eş-Şemri'nin komutasındaki çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Askeri Sözcü, bu operasyonların Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarına ve halkına karşı işlediği suçlara; özellikle El-Vaziyye bölgesindeki El-Hadara pazarında alışveriş yapan sivillere ve Beni Huşeyş ilçesindeki evlerinde sivillere yönelik saldırılara karşılık olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

Yemen silahlı kuvvetlerinin halkı savunmaktan geri durmayacağını belirten Seri, Suudi Arabistan'ın her türlü suç ve saldırısının bedelini ağır ödeyeceği uyarısında bulundu.

Seri ayrıca, Suudi Arabistan topraklarının derinliklerine yönelik operasyonların; abluka ve tırmandırma politikalarına karşılık verme ile Suudi askeri birlikleri ve subaylarını hedef alma amacı doğrultusunda devam edeceğini duyurdu.

