İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, tankerlerden birinin Hürmüz Boğazı’nın doğusunda, diğerinin ise boğaz içerisinde mayına çarptığı bildirildi.

Açıklamada, İran tarafından belirlenen geçiş güzergâhı dışından geçmeye çalışan iki tankerin şiddetli yangın nedeniyle yanmakta olduğu belirtildi.

Söz konusu gemilerin, navigasyon ve konum belirleme sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı’ndaki yasaklı güzergâhtan geçmeye çalıştıkları ve bu sırada mayına çarparak patladıkları ifade edildi.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, daha önce yapılan uyarıları yineleyerek, ABD ordusuyla iş birliği yapan, İran’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin düzenlemelerine uymayan ve yasaklı bölgeye giren her türlü gemi ve deniz aracının mayına çarpacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) komutanının açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.