İran Ulusal Havacılık ve Uzay Parkı Sorumlusu ve Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Danışmanı Tuğgeneral Ali Belali, ülkenin füze ve insansız hava aracı (İHA) üretim kapasitesindeki artışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrailli yetkililerin İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatıldığı yönündeki iddialarını değerlendiren Belali, bu açıklamaların daha çok propaganda ve psikolojik savaş amacı taşıdığını söyledi.

Belali, düşmanın bu tür iddialarla halkın moralini bozmayı ve halk ile yöneticiler arasında ayrılık oluşturmayı hedeflediğini belirterek, ulusal birliğin dış tehditlere karşı ülkenin en önemli dayanağı olduğunu ifade etti.

Ramazan Savaşı sonrasında silahlı kuvvetlerin faaliyetlerine de değinen Belali, bu dönemde ülkenin savunma kapasitesinin geliştirildiğini, silahlı kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu imkân ve ekipmanların önemli ölçüde artırıldığını söyledi. Savunma ekipmanı üretiminin de geçmişe kıyasla yükseldiğini kaydetti.

İran'ın savunma sanayisindeki yerli kapasitesine dikkat çeken Belali, füze, İHA ve diğer savunma sistemlerinin üretimi için gerekli altyapının ülke içinde bulunduğunu ve İranlı uzmanların yerli bilgi birikimine dayanarak savunma ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.

Belali, bazı ülkelerin güvenliklerini dışarıdan sağladığını, İran'ın ise ithal güvenliğe yönelmediğini ve savunma ihtiyaçlarının önemli bölümünü kendi imkânlarıyla ürettiğini vurguladı. Bu yerli kapasitenin uzman gençlerin ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren kurumların çalışmalarıyla oluştuğunu belirten Belali, geliştirme sürecinin durmayacağını ifade etti.

Silahlı kuvvetlerin operasyonel hazırlığına da değinen Belali, birliklerin her an göreve hazır olduğunu ve ülkeyi savunmak için gerekli mühimmat stoklarının uzun yıllar yetecek düzeyde bulunduğunu ifade etti.

Belali, olası bir düşman saldırısına ilişkin ise şu uyarıda bulundu: Düşmanın hesap hatası yapmaya veya herhangi bir adım atması durumunda İran'ın vereceği karşılık ağır ve yıkıcı olacak.

Silahlı kuvvetlerin düşmanın olası hatalı bir hamlesine karşı hazır beklediğini belirten Belali, verilecek yanıtın karşı taraf için unutulmaz olacağını söyledi.