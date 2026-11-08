İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD’deki siyasi ve seçim süreçlerine ilişkin değerlendirmesinde, Trump yönetiminin ve Cumhuriyetçi müttefiklerinin farklı alanlarda art arda yaşadığı başarısızlıkların, ABD iç siyasetindeki yüzeysel dalgalanmalardan ziyade daha büyük bir gerçeği ortaya koyduğunu belirterek, bunun güçlü İran’ın iradesi karşısında alınan yenilginin yansıması olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Şikarçi, saldırganlık, suikast ve azami baskı doktrininin yanı sıra Washington’un etkisiz askerî stratejilerinin de İran’ın caydırıcı gücü, liderliğinin kararlılığı, halkının iradesi ve silahlı kuvvetlerinin gücü karşısında başarısızlığa uğradığını ifade etti.

ABD yönetiminin İran’a yönelik düşmanca politikalarının, özellikle Batı Asya bölgesinde ve dünya genelinde art arda başarısızlıklarla sonuçlandığını savunan Tuğgeneral Şikarçi, ABD’nin askerî filosu ve teçhizatına ilişkin caydırıcılık algısının sarsıldığını, Washington’un tehditlerinin çıkmaza girdiğini belirtti.

Tuğgeneral Şikarçi, “Trump ve onun aşırılık yanlısı, terörist ve akıl dışı düşüncelere sahip yandaşları, onurlu ve köklü İran’ı yok etmek için harekete geçmişti. Ancak süreç tersine döndü; kendileri stratejik yıpranmanın, derin iç krizlerin ve İran silahlı kuvvetleri ile direniş ekseninin kendilerine yaşattığı yenilgilerin kurbanı oldu” dedi.

Bu stratejik yenilginin, dünya güç dengelerinin hiçbir zaman egemenlik peşindeki güçlerin lehine işlemeyeceğinin somut bir göstergesi olduğunu belirten Tuğgeneral Şikarçi, İran’a karşı cephe alan her gücün sonunda dünya kamuoyu nezdinde itibarını kaybederek çöküşle karşılaşacağını savundu.