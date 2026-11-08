İran Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesine sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırıların sürmesinin yanı sıra ülkeye uygulanan ekonomik ve hava ablukasının uluslararası hukuk ve İslam öğretileriyle bağdaşmadığı belirtildi.

Yemen’de sivillerin ve altyapının hedef alınmasını da şiddetle kınayan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "6 Kasım'da Taiz vilayetinin El-Vaziyye bölgesindeki Al-Hadara halk pazarına düzenlenen ve 13'ü masum çocuk olmak üzere 33 masum Yemenlinin yaşamını yitirmesine, onlarca kişinin de yaralanmasına yol açan hava saldırıları ile Sana vilayetinin doğusundaki Beni Huşeyş’te düzenlenen, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 33 kişinin şehit olduğu hava saldırılarını ve Yemen'in El-Mesire televizyonu medya ekibinin sahada hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu tür saldırıların yalnızca Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. paragrafını açıkça ihlal etmekle kalmadığı, aynı zamanda temel uluslararası insancıl hukuk ilkelerini çiğnediği ve birer "savaş suçu" teşkil ettiği vurgulandı.

Yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ile Yemen arasındaki çatışmaların, taraflar arasında üzerinde uzlaşılan yol haritası temelinde diyalog yoluyla bir an önce sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.

