İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD Başkanı’nın son açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Erakçi, X platformundaki paylaşımında, ABD Başkanı’nın Amerikan halkının büyük çoğunluğunun İsrail’den ciddi şekilde rahatsız olduğunu açıkça anladığını belirterek, ancak bu rahatsızlığın nedenini hâlâ kavrayamadığını ifade etti.

Bakan Erakçi, Amerikalıların İsrail’in ABD yönetimlerini yanıltarak bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktığını ve artık bu duruma tahammül edemediğini savundu.

Erakçi, bölge halklarının da aynı şekilde İsrail’den bıktığını vurguladı.