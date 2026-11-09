El-Mesire’nin haberine göre, Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Sana’nın doğusunda bulunan Beni Hüşeyş ilçesindeki Şeriyye bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olanların ve yaralananların sayısının 84’e yükseldiğini açıkladı.

Saldırıda şu ana kadar 44 kişinin şehit olduğu 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şehitler arasında 21 çocuk ve 10 kadının bulunduğunu belirtti. Yaralılar arasında ise 8 çocuk ve 9 kadın olduğu kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmalarının ve kayıp kişileri bulmaya yönelik operasyonların sürdüğünü aktaran sözcü, can kaybı ve yaralı sayısının değişebileceğini ifade etti.