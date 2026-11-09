İran Dışişleri Bakanlığı Fars Körfez İşleri Genel Müdürü ve Bakan Yardımcısı Muhammed Ali Bek, Tahran’ı ziyaret eden Çin’in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Jun ile Yemen’deki gelişmeler ve bölgenin gelecekteki güvenlik düzenini ele aldı.