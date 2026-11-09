Çin’in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Jun, Tahran ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanlığı Fars Körfez İşleri Genel Müdürü ve Bakan Yardımcısı Muhammed Ali Bek ile bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Ali Bek, Cai Jun ve beraberindeki heyeti ağırladığını belirtti.
Ali Bek, görüşmede başta Yemen’deki durum olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin ele alındığını, tarafların Yemen krizinin siyasi yollarla çözülmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu aktardı.
Görüşmede ayrıca bölgenin gelecekteki güvenlik düzenine ilişkin değerlendirmelerin paylaşıldığını belirten Ali Bek, iki ülke arasındaki istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığını kaydetti.
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