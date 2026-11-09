Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin ardından dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilimi değerlendiren Erdoğan, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatılmasını istemediklerini söyledi.

Bölgede yaşanabilecek yeni çatışmaların istikrarsızlığı derinleştireceğine işaret eden Erdoğan, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

"Donald Trump'la İran konusunu görüştüm"

ABD Başkanı Donald Trump'la İran konusunu görüştüğünü açıklayan Erdoğan, Türkiye'nin çekincelerini Amerikan yönetimine ilettiğini belirtti.

Erdoğan, "Amerikan Başkanı Sayın Trump'la bu konuları görüştüm ve çekincelerimizi anlattım. Barış ve diplomasi kapısını açmak için devreye girmeye hazır olduğumuzu taraflara ilettik" ifadelerini kullandı.

Bölgede yeniden olumsuz gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin yeni bir çatışma dalgasını önlemek için girişimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Erdoğan, "Umarız sağduyu hakim olur ve bölge olarak uçurumun kenarından döneriz" değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki savaşın etkilerinin yalnızca çatışmanın taraflarıyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Erdoğan, bölgesel istikrarsızlığın geniş bir coğrafyayı etkilediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin yeni saldırıların önüne geçilmesi ve diplomatik çözüm yollarının açık tutulması olduğunu belirterek, bölgesel istikrarın korunması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.