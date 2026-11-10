İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ali Cihanşahi, kara kuvvetlerinin bugün her türlü tehdide karşı koymaya hazır olduğunu belirtti.

Tümgeneral Cihanşahi, İran Kara Kuvvetlerinin akıllı muharebe hazırlığı, nitelikli insan kaynağı, etkili silah ve teçhizat kapasitesiyle faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Manevi güç ve yeni teknolojilerden de yararlandıklarını kaydeden Tümgeneral Cihanşahi, bu kapasitenin Devrim Lidei'nin liderliği altında geliştirildiğini vurguladı.

İranlı komutan, herhangi bir düzeyde ortaya çıkabilecek tehdide karşı hızlı, kararlı ve güçlü şekilde, önceye kıyasla daha sert bir karşılık vermeye hazır olduklarını söyledi.