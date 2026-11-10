İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Keremi, pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, İran Silahlı Kuvvetlerinin, özellikle Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetlerinin ikinci ve üçüncü dayatılan savaşlar sırasında ve sonrasında gerçekleştirdiği operasyonların ABD ve İsrail’in aşırı taleplerini ve hesaplarını bozduğunu söyledi.

Tuğgeneral Keremi, bu operasyonların İran halkının iradesi ve ülkenin silahlı kuvvetlerinin savunma kapasitesi karşısında ABD-İsrail cephesini çaresiz bıraktığını ifade etti.

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetlerinin sahadaki etkisinin ve İran’ın bugün sahip olduğu gücün, bilim insanları, komutanlar ve gençlerin fedakârlıkları ile yürüttükleri çalışmaların sonucu olduğunu belirten Tuğgeneral Keremi, inanç ve özgüven sayesinde bilginin teknolojiye, tehditlerin ise fırsata dönüştürüldüğünü belirtti.

Tuğgeneral Keremi, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in talimatlarına bağlılık ve Allah’a tevekkül doğrultusunda yerli teknolojinin geliştirildiğini, yeni teknolojilere ulaşıldığını ve gelişmiş füze ile İHA sistemlerinin tasarlanıp üretildiğini kaydetti.

Bu çalışmalar sayesinde ülkenin savunma ve hava savunma kapasitesinin güçlendirildiğini belirten Tuğgeneral Keremi, İran’ın düşmanlarının hedeflerine ulaşmasının engellendiğini ve hayal kırıklığına uğratıldıklarını savundu.