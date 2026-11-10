Tuğgeneral Seyyid Mecid Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait yeni bir füze kentinin tanıtımı vesilesiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Musevi, kuvvetin önceki komutanlarından devralınan kapasitelere işaret ederek, “Hava-Uzay Kuvvetleri’nin değerli komutanlarından miras kalan kapasiteler, bugün aziz halkımızı korumak ve Başkomutan’ın emir ve talimatlarına uymak için düşmanlara karşı sağlam ve güvenilir bir savunma aracıdır” dedi.

İranlı komutan, “Bugün, kabul edilebilir ve güvenilir bir biçimde, bölgede ve bölge dışında her türlü tehditle başa çıkmaya hazırız” ifadelerini kullandı.