İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri’nin yeni yeraltı füze üssü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Galibaf, sosyal medya hesabın üzerinden yaptığı paylaşımda yeni yeraltı şehrinin caydırıcılığın oluşmasında önemli rol oynadığını belirterek, "Yeni füze şehrinin hala İran halkı ile tehdit dili ile konuşan düşmanlara mesajı açıktır: Hesaplarınızda hata yapmayın ve eğer en ufak bir yanlış adım atarsanız, İran hızlı ve hayal edilemeyecek bir savunmada tereddüt etmez. Bu kez savaşın coğrafyasını İran Silahlı Kuvvetleri belirleyecektir." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları’nın yeni yeraltı füze üssü, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi ve Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi'nin katılımıyla bugün açılmıştı.

