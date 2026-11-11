İran Dışişleri Bakanlığı, Arjantin Deniz ve Hava Kuvvetlerinin terör örgütü ilan edilmesine ilişkin bir açıklama yayımladı.

11 Kasım 2026 tarihli açıklamada, Arjantin hükümetinin uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı ve düşmanca bir adım atarak, İran Silahlı Kuvvetlerinin resmî unsurlarından biri olan Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanıdığı belirtildi.

İran yönetiminin mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda hareket ettiği vurgulanan açıklamada, 2019 yılında kabul edilen “ABD’nin Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etmesine karşı mütekabiliyet eylemi” yasasına atıfta bulunuldu.

Söz konusu yasada, “ABD’nin Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etme kararına herhangi bir şekilde uyan veya bu kararı destekleyen tüm ülkeler mütekabiliyet uygulamasına tabi tutulur.” hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

Bu çerçevede İran’ın, Arjantin Deniz Kuvvetleri ve Arjantin Hava Kuvvetlerini söz konusu yasa ve hükümleri kapsamında değerlendirdiği, her iki kuvveti de terör örgütü olarak ilan ettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bu kararın doğuracağı tüm sonuçların sorumluluğunun Arjantin hükümetine ait olacağı ifade edildi.