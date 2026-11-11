İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, bugün şafak saatlerinde kuralları ihlal eden bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’nın doğusunda deniz mayınına çarpması sonucu alev aldığı bildirildi.

Açıklamada, İran Deniz Kuvvetleri’nin bölgeyi güçlü bir şekilde gözetim altında tuttuğu ve Hürmüz Boğazı’nın doğusunu kontrol ettiği vurgulandı.

Deniz Kuvvetleri, gemi sahiplerine bir kez daha Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişin, silahlı kuvvetlerle koordinasyon sağlanmasına ve denizcilik kurallarına uyulmasına bağlı olduğu uyarısında bulundu.