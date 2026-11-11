İran Dışişleri Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Mehdi Şuşteri, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgiy Borisenko ile Moskova’da görüştü.

Borisenko ve Şuşteri, görüşmede ortak ilgi alanına giren güncel konuları, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki anlaşmazlıkların çözümünü ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Şuşteri, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında bölgesel meseleler üzerine yapılacak istişarelere katılmak üzere Moskova’ya gitti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Borisenko, salı günü ayrıca ayrıca Kolektif Güvenlik Uluslararası Forumu’na katılmak üzere Moskova’da bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf el-Dubey ile de bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, Rusya ile İİT arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek siyasi diyaloğun geliştirilmesi, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki iş birliğinin artırılması konularını değerlendirdi.