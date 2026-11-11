Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi marjında görüştü.

İran devlet elevizyonuna göre, görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alındı.

Taraflar bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi, ikili ticaretin artırılması ile istikrar, güvenlik ve ortak çıkarların sağlanması doğrultusunda koordinasyonun genişletilmesi konusunda mutabık kaldı.

Pezeşkiyan daha önce de Irak Cumhurbaşkanı Nezar Amedi ile görüşmüştü.