İran Silahlı Kuvvetleri Başsözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran Kutsal Savunma ve Direniş Değerlerini Koruma ve Yayma Vakfı'nın, İkinci ve Üçüncü Dayatılmış Savaş dönemindeki faaliyet ve çalışmalarına ilişkin sergisini ziyaret etti.

Şikarçi, ziyaret sırasında serginin direniş, kararlılık ve fedakârlık kültürünün yaygınlaştırılması açısından önemli bir imkân sunduğunu belirterek, İkinci ve Üçüncü Dayatılmış Savaş dönemine ait özgün, yenilikçi ve yaratıcı çalışmaların sergide yer aldı.

Söz konusu savaşlarda yaşananların belgelenmesi, kronolojik olarak kayıt altına alınması ve savunma mücadelesinin önemli anlarının gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Şikarçi, sergide bu çalışmaların örneklerinin görülebildiğini ifade etti.

Şikarçi, Kutsal Savunma ve Değerlerini Koruma Vakfı'nın geçmiş tecrübelerden ve özellikle sekiz yıllık İran-Irak Savaşı sırasında yaşanan eksikliklerden yararlanarak, İkinci ve Üçüncü Dayatılmış Savaş dönemlerinde önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

ABD'nin tehditlerinden korkmadıklarını belirten Şikarçi, İran Silahlı Kuvvetlerinin 23 Haziran 2025'te ABD ve İsrail'in başlattığı İkinci Dayatılmış Savaş öncesine kıyasla çok daha hazırlıklı olduğunu ve elinde daha fazla imkân bulunduğunu söyledi.

Şikarçi, düşmanın İran'a yeniden saldırması hâlinde hedef listesinde yer alan maddi ve manevi varlıklarının en şiddetli saldırıların hedefi olacağını ve bunun dünya kamuoyunu şaşkına çevireceğini belirtti.

İran'ın 47 yıldır hiçbir zaman saldırgan bir tutum sergilemediğini vurgulayan Şikarçi, buna karşın herhangi bir saldırı karşısında yalnızca kararlı bir savunma yapmakla kalmayacaklarını, aynı zamanda güçlü bir karşı saldırı gerçekleştireceklerini ifade etti.

İran'ın savunma gücünün bölge güvenliğinin teminatı olduğunu savunan Şikarçi, ABD askeri güçlerinin bölgedeki varlığının ise bölgesel ve küresel güvensizliğin temel nedeni olduğunu ve İsrail rejiminin saldırganlığını teşvik ettiğini söyledi.

Şikarçi, İran'ın bugünkü gücünün, İmam Humeyni ve şehit liderin ileri görüşlülüğünün yanı sıra şehitlerin ve komutanların fedakârlıkları sayesinde elde edildiğini belirtti. Bu kapsamda Hasan Tehrani Mukaddem, Bakiri, Hacı Zade, Selami, Reşid, Sayyad Şirazi ve Babayi'nin yanı sıra Minab'daki Şecere-i Tayyibe Okulu'nda hayatını kaybeden çocukları da andı.