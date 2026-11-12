Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde helikopter kaza kırıma uğradı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 4 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevler yakındaki bir eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale edip söndürdü.

Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede ekipler çalışma başlattı.

4 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), enkaza ulaşıldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının derhal başlatıldığını duyururken, kazada 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."