İstanbul’da düzenlenen Logitrans 2026 Uluslararası Taşımacılık ve Transit Fuarı kapsamında, Tahran Ticaret Odası Ulaştırma Komisyonu Başkanı Peyman Senendeci, Türkiye Uluslararası Taşımacılar Derneği (UND) Başkanı Alper Özel ile bir araya geldi.

Görüşmede, İran ile Türkiye arasındaki kara yolu taşımacılığı ve transit geçişlerde yaşanan sorunlar ele alındı. Senendeci, iki ülkenin sektörel kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve mevcut engellerin ortak çözümlerle giderilmesi gerektiğini belirtti.

UND Başkanı Alper Özel de iki ülke arasındaki taşımacılık iş birliğinin geliştirilmesi ve ticari yük hareketliliğinin kolaylaştırılması konusunda dernek olarak iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.