Associated Press’in haberine göre, ABD Donanması son aylarda çok sayıda üst düzey komutan ve yetkiliyi kamuoyuna duyurmadan görevden aldı. Bu kararlar Kongre’de sert eleştirilere yol açtı.

Habere göre, iki Demokrat Kongre üyesi perşembe günü yaptıkları açıklamada, geçen ay nükleer güçle çalışan bir saldırı denizaltısında meydana gelen çarpışmanın ardından, denizaltının tüm komuta kademesinin Kongre’ye bilgi verilmeden görevden alındığını belirtti.

ABD Donanması ayrıca eylül ayında Orta Doğu’da konuşlu bir destroyerin komutanını görevden aldı. Kongre ve Yüksek Mahkeme’nin güvenilir doktoru olarak bilinen Tuğamiral Brian Monahan da hakkında yürütülen soruşturma devam ederken görevinden ayrıldı.

Askerî bilgilerin paylaşılmasına yönelik kısıtlamalar yalnızca Donanma ile sınırlı değil. Orta Doğu’daki askerî operasyonları yöneten ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik son saldırılara ilişkin sınırlı bilgi paylaşırken, askerî üs ve teçhizatlarda meydana gelen hasar konusunda açıklama yapmaktan ve bunların yerlerini belirtmekten kaçınıyor.

Ayrıca Washington’ın talebi üzerine, ABD ile sözleşmeli büyük uydu görüntüsü sağlayıcıları da bölgeye ilişkin görüntüleri yayımlamıyor veya yayımlanmasını erteliyor.