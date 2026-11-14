İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, Hürmüz Boğazı’nın güneyinde iki petrol tankerinde patlama meydana geldiğini ve gemilerin alev aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, kısa süre önce radar ve konum belirleme sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz güzergâh üzerinden gizlice geçmeye çalışan iki petrol tankerinin deniz mayınına çarparak patladığı ve yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, süper tanker türündeki gemilerden birinde çıkan alevlerin Hürmüz Boğazı’nın güney kıyılarını gece boyunca aydınlattığı ifade edildi.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, gemi sahiplerini ve denizcilik şirketlerini uyararak, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin Deniz Kuvvetleri’nin boğazdaki trafik kontrol merkeziyle koordinasyon sağlanmadan ve İran’ın belirlediği kurallar dikkate alınmadan gerçekleştirilmesinin benzer sonuçlara yol açacağını bildirdi.