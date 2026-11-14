İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Gulam Hüseyin Derzi, cuma günü yerel saatle 13 Kasım 2026’da BM Güvenlik Konseyi’nin “Orta Doğu’daki Durum” başlıklı oturumunda konuştu.

İran’ın diplomasi kapısını hiçbir zaman kapatmadığını belirten Derzi, ülkesinin son iki yılda defalarca iyi niyetle müzakere masasına oturduğunu söyledi. Buna karşın ABD’nin her defasında diplomasi yerine saldırı ve tehdit yolunu seçtiğini, bu yaklaşımın hâlen devam ettiğini ifade etti.

İranlı diplomat, tekrarlanan bu deneyimlerin derin bir güvensizlik yarattığını ve söz konusu hukuka aykırı eylemlerin yeniden yaşanmasını önleyecek güvenilir güvenceler olmadan müzakerelerin yeniden başlamasının geleceğine ilişkin ciddi şüpheler doğurduğunu vurguladı.

Derzi, izlenecek yolun açık olduğunu belirterek, Washington’ın gerçekten diplomatik çözümden yana olması hâlinde saldırılarını derhal ve koşulsuz olarak sona erdirmesi, eylemlerini tekrarlamayacağına dair güvenilir güvenceler sunması ve İran’ın egemenlik haklarına saygı göstermesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca deniz ablukasının ve diğer tüm tek taraflı, hukuka aykırı zorlayıcı tedbirlerin kaldırılmasını isteyen Derzi, ABD’nin diplomasiye bağlılığını sözleriyle değil, uygulamalarıyla göstermesi gerektiğini söyledi.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi, ABD ve İsrail’in yeni bir saldırı düzenlemesi hâlinde Tahran’ın tereddütsüz, derhal ve kararlı bir karşılık vereceğini belirtti. Derzi, verilecek karşılığın saldırının kaynağını, nerede bulunursa bulunsun, hedef alacağını ifade ederek İran’ın uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkını kullanacağını vurguladı.

Derzi, BM Güvenlik Konseyi’ne de seslenerek İran’ın halkını, güvenliğini, hayati çıkarlarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak; güvenilir ve kalıcı caydırıcılığı sürdürmek ve yeni saldırıların önüne geçmek için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini söyledi.

Konseyin taleplerini mağdura değil, saldırgana yöneltmesi gerektiğini belirten Derzi, BM Güvenlik Konseyi’nin ABD’den tüm hukuka aykırı eylem ve tehditlerine son vermesini, BM Şartı kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kalmasını ve uluslararası hukuka eksiksiz şekilde uymasını talep etmesi gerektiğini dile getirdi.