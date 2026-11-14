İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaeddin Burucerdi, ülkenin savunma kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, İran’ın hava savunma ve hava taarruzu alanlarındaki kapasitesinin önemli ölçüde dönüşeceğini söyledi.

Mehr Haber Ajansı’na konuşan Burucerdi, füze ve İHA sektörlerine yapılan yatırımları örnek göstererek, bu yatırımlar sayesinde Şahid İHA’sının bugün dünya çapında tanınan bir ürüne dönüştüğünü ve ABD dâhil bazı ülkelerin bu İHA’yı kopyaladığını belirtti.

Burucerdi, diğer savunma alanlarında da ülkenin kapasitesinin gelişeceğini ve önemli ilerlemeler kaydedileceğini ifade etti.

İran halkının düşmanların işlediği suçlar nedeniyle daha güçlü bir devrimci ruh kazandığını belirten Burucerdi, ulusal dayanışma düzeyinin de arttığını söyledi.

Şehit liderin kanının intikamını alacağız

Burucerdi, şehit liderin ve hayatını kaybeden diğer kişilerin kanının ABD ve İsrail’den mutlaka alınması gerektiğini belirtti. Ancak bu meselenin yanı sıra, düşmanın İran’a yönelik saldırısının ardından toplumda ortaya çıkan olumlu gelişmelerin ve mevcut potansiyelin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Burucerdi, halkın sahadaki varlığının ulusal dayanışmanın en belirgin göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Burucerdi, ulusal birlik ve beraberliğin en açık örneğinin halkın meydanlardaki varlığında görüldüğünü belirterek, oluşan toplumsal dayanışmanın değerinin bilinmesi, korunması ve ülkede ortaya çıkan toplumsal sermayenin zarar görmesine izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.