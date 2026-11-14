ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askerî saldırısı, yalnızca Batı Asya’da yaşanan bir askerî çatışma değil; ABD’nin güvenirliği, gelecekteki caydırıcılık kapasitesi ve uluslararası düzenin yapısı açısından da önemli bir sınav niteliği taşıyor. Son gelişmelerin önemi, bölgesel sınırları aşarak büyük güçlerin güvenlik ve ekonomi hesaplarını etkileyen sonuçlarında yatıyor.

Foreign Policy dergisi, “İran Savaşı Dünyayı Sonsuza Dek Değiştirdi” başlıklı analizinde, bu çatışmanın uzun vadeli ve çarpıcı sonuçlarından bazılarının henüz ortaya çıkmaya başladığına dikkat çekiyor. Bu değerlendirme, askerî kriz sona erse bile savaşın etkilerinin küresel siyasette varlığını sürdüreceğine işaret ediyor.

Bu çatışmanın ilk stratejik sonucu, ABD’nin askerî gücünün sınırlarının görünür hâle gelmesi oldu. Washington, onlarca yıldır silah üstünlüğünün, ileri teknolojinin ve geniş operasyonel kapasitenin siyasi iradesini diğer ülkelere kabul ettirebileceği düşüncesine dayanıyordu. Ancak İran’la yaşanan çatışma, askerî hedefleri ve altyapıyı imha etme kapasitesinin bir ülkenin siyasi tutumunu değiştirmeye veya onu karşı tarafın taleplerini kabul etmeye zorlamaya yetmediğini bir kez daha gösterdi.

Bu ayrım, ABD’nin uluslararası sistemdeki konumunu değerlendirirken öne çıkan en önemli meselelerden biri. Gerçek güç yalnızca savaş uçaklarının, gemilerin ve füzelerin sayısıyla ölçülmüyor; askerî ve ekonomik kaynakları kalıcı siyasi sonuçlara dönüştürebilme becerisi de ulusal gücün temel unsurlarından biri. Büyük bir güç geniş çaplı yıkıma yol açmasına rağmen siyasi hedeflerine ulaşamıyorsa askerî kapasitesi ile stratejik etkinliği arasında ciddi bir uçurum oluşuyor. İran’la yaşanan çatışma da Washington açısından bu sorunu belirginleştirdi.

İran ise ağır kayıplara ve yoğun baskılara rağmen savunma kapasitesinin ve siyasi iradesinin yalnızca geleneksel askerî hesaplamalarla değerlendirilemeyeceğini gösterdi. Coğrafi konumu, karşılık verme kapasitesi, iç kaynakları ve çevresindeki bölgenin stratejik önemi, İran’a yönelik herhangi bir askerî girişimi savaş alanının ötesine geçen maliyet ve sonuçlarla karşı karşıya bırakıyor. Bu nedenle askerî baskı yoluyla hızlı ve düşük maliyetli bir zafer elde edilebileceği düşüncesi, çatışmanın karmaşık gerçekleriyle örtüşmüyor.

İkinci önemli sonuç, enerji güvenliğinin yeniden küresel siyasetin merkezine yerleşmesi oldu. Hürmüz Boğazı yalnızca coğrafi bir geçiş noktası değil; petrol ve doğal gaz sevkiyatının yanı sıra dünya piyasalarının istikrarı açısından da uluslararası ekonominin başlıca damarlarından biri. Bölgedeki gelişmeler, Fars Körfezi’nde yaşanacak bir krizin enerji maliyetlerini artırarak, tedarik zincirlerini aksatarak ve piyasalarda istikrarsızlığa yol açarak bölgeden binlerce kilometre uzaktaki ülkelerin ekonomilerini dahi etkileyebileceğini açıkça ortaya koyuyor.

Bu durum, Asya ve Avrupa’daki sanayi ülkeleri açısından özel önem taşıyor. Enerji ithalatına bağımlı ülkeler, ekonomik güvenliklerinin Fars Körfezi’ndeki gelişmelerden bağımsız olmadığını her zamankinden daha fazla görüyor. Bu koşullarda İran’ın rolünü dikkate almadan bölgede kalıcı bir güvenlik düzeni oluşturma çabaları ciddi sınırlamalarla karşılaşacak.

Üçüncü sonuç ise ABD’nin müttefiklerinin Washington’ın güvenlik taahhütlerine duyduğu güvenin zayıflaması. ABD’nin küresel nüfuzunun temel dayanaklarından biri, geniş müttefik ve güvenlik ortakları ağı. Bu ülkeler yalnızca ABD’nin askerî gücünden yararlanmıyor, aynı zamanda stratejik istikrarlarını da büyük ölçüde Washington’ın taahhütlerinin güvenilirliğine bağlıyor.

Ancak son çatışma, bu güvenlik garantilerinin ne ölçüde güvenilir olduğu konusunda yeni soru işaretleri doğurabilir. ABD’nin bir krize müdahil olmasının müttefiklerinin güvenliğini mutlaka artırıp artırmadığı ya da onları Washington’ın kararlarından kaynaklanabilecek istenmeyen sonuçlara maruz bırakıp bırakmadığı yeniden değerlendiriliyor.

Bu ortamda müttefiklerin dış ilişkilerini çeşitlendirme, bağımsız savunma kapasitelerini güçlendirme ve Washington’a stratejik bağımlılıklarını azaltma eğilimi artabilir. Bu süreç, ABD müttefiklerinin Washington’dan tamamen uzaklaşacağı anlamına gelmiyor. Ancak güvenlik hesaplarının değiştiğini ve ABD’nin uluslararası güvenliğin sağlanmasındaki tekelinin zayıflayabileceğini gösteriyor.

Büyük güçler arasındaki rekabet açısından da son gelişmeler önemli sonuçlar taşıyor. ABD, maliyetli krizleri yönetmek için siyasi, askerî ve ekonomik kaynaklarının daha büyük bölümünü harcadıkça Çin’le rekabet gibi diğer stratejik önceliklerine odaklanma kapasitesi sınırlanabilir. Çin ve Rusya gibi güçler de gelişmeleri küresel dengelerdeki değişim ve Washington’ın diğer bölgelere yönelik ilgisinin azalması açısından takip edebilir. Ancak bu durum, ABD’nin rakiplerinin otomatik olarak kazanç sağlayacağı anlamına gelmiyor. Aksine, bölgesel bir çatışmanın maliyetlerinin çok daha geniş bir alana yayılabileceğini ortaya koyuyor.

Sonuç olarak İran Savaşı’nın en önemli etkisi, dünya genelinde ABD’nin gücünün sınırlarına ilişkin algının değişmesi olabilir. Washington hâlâ dünyanın en büyük askerî ve ekonomik kapasitesine sahip ülkelerinden biri. Dolayısıyla ABD’nin gücünün sona erdiğinden söz etmek mümkün değil. Ancak ülkenin tartışmasız stratejik üstünlük konumundan uzaklaşması farklı ve gözlemlenebilir bir mesele. Askerî üstünlüğe rağmen siyasi iradeyi karşı tarafa kabul ettirememek, tehditlerin inandırıcılığını ve caydırıcılık kapasitesini aşındırabilir.

Bu açıdan İran’ı teslim alma girişiminin başarısızlığa uğraması, yalnızca askerî bir hesabın tutmaması anlamına gelmiyor; uluslararası sisteme çok daha kapsamlı bir mesaj veriyor: Büyük güçler artık yalnızca silah üstünlüğüne dayanarak istedikleri siyasi sonucu garanti edemiyor.

Foreign Policy’nin de işaret ettiği gibi, bu çatışmanın sonuçlarının henüz yeni ortaya çıkmaya başlaması belki de bu nedenle. Savaş sonrasındaki dünya, savaş öncesindeki dünyayla aynı olmayabilir. ABD’nin güvenirliği bundan böyle krizleri yönetme, kendi sınırlarını kabul etme ve jeopolitik gerçeklere saygı gösterme kapasitesi üzerinden daha fazla sorgulanabilir.