Hindistan merkezli CNBC-TV18’e konuşan İran’ın Yeni Delhi Büyükelçisi Muhammed Fethali, “Tahran, Hindistan’ın bölgesel barışın tesisi için gerçekleştirdiği girişimleri desteklemektedir” dedi.

Büyükelçi Fethali, Hindistan’ın uluslararası alanda sahip olduğu önemli nüfuz ve küresel bir güç olması nedeniyle, bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasında yapıcı ve etkili bir rol oynayabileceğini ifade etti. Fethali, “Hindistan’ın bu doğrultudaki her türlü diplomatik çabasını ve girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Tahran, nüfuzlu ülkelerin; diyalog, ulusal haklara saygı ve gerilimi tırmandıran eylemlerle mücadele konularında siyasi ve diplomatik kapasitelerini daha aktif bir şekilde kullanmalarını beklemektedir” dedi.

İki ülke arasındaki köklü tarihi, medeniyet ve kültürel bağlara dikkat çeken Büyükelçi, “İran, mevcut ikili ilişkilerin gidişatından memnuniyet duymaktadır. İki ülke arasındaki düzenli temaslar, Tahran ve Yeni Delhi’nin ikili ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığını göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Fethali sözlerini şöyle sürdürdü: “İran ve Hindistan arasındaki işbirliği kapasitesinin mevcut seviyenin çok üzerinde olduğuna ve farklı alanlarda bu ilişkileri daha da geliştirmek için çok sayıda fırsat bulunduğuna inanıyoruz.”

Muhammed Fethali, Hindistan dahil olmak üzere çeşitli ülkelerle petrol ticaretinin yeniden başlatılmasına yönelik müzakereler hakkında ise şunları söyledi: “Bu konuda müzakereler yürütülmekte ve görüşmeler devam etmektedir. Bir anlaşmaya varılması ve kısıtlamaların kaldırılması durumunda, petrol ihracatımızı en kısa sürede yaptırımlar öncesi seviyelere geri döndürmeye hazırız.”

Çabahar Limanı’nı iki ülke arasındaki “stratejik işbirliğinin en önemli sütunlarından biri” ve “bölgesel bağlantılar ve ticaret için kilit bir proje” olarak nitelendiren Büyükelçi Fethali, “Bizim bakış açımıza göre Çabahar sadece ikili bir liman projesi değil, Hindistan’ı Afganistan’a bağlayan kritik bir güzergahtır” dedi.

İran’ın Hindistan Büyükelçisi ayrıca, “Söz konusu liman şu anda faaliyettedir ve altyapı geliştirme ile operasyonel kapasite artırma çalışmaları devam etmektedir. 2024 yılında iki ülke arasında imzalanan 10 yıllık uzun vadeli anlaşma uyarınca, İran ve Hindistan arasındaki Çabahar Şehit Beheşti Terminali’nin geliştirilmesi ve işletilmesine yönelik işbirliği çerçevesi belirlenmiştir” diye konuştu.