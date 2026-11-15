İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, Hürmüz Boğazı’nın güneyinde iki petrol tankerinin patlama ve yangın sonucu hasar gördüğünü açıkladı.

Yayımlanan açıklamada, seyir ve otomatik tanımlama sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz güzergâh üzerinden gizlice geçmeye çalışan iki petrol tankerinin, deniz mayınlarına çarptıktan sonra patladığı ve şiddetli yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamaya göre, olayın ardından gizlice geçiş yapmaya çalışan iki petrol tankeri daha Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’ndaki Trafik Kontrol Merkezi tarafından yapılan uyarılara uydu ve Fars Körfezi sularına geri döndü.