Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (ECO) 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı, üye ülkelerin dışişleri bakanları ve üst düzey heyetlerinin katılımıyla yarın pazartesi günü İslamabad’da başlayacak.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi de iki gün sürecek toplantıya katılmak üzere Pakistan’a gidecek.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre zirvede bölgesel ticaretin genişletilmesi, enerji alanındaki iş birliği, ulaştırma altyapısının geliştirilmesi ve Orta Asya ülkelerinin küresel pazarlara ekonomik bağlantılarının güçlendirilmesi gibi konular ele alınacak.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, toplantının açılışında konuşma yapacak. ECO Genel Sekreteri Asad Mecid Han ile üye ülkelerin dışişleri bakanları da bölgesel iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşlerini paylaşacak.

Toplantı kapsamında üye ülke temsilcileri; ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, bağlantı koridorlarının geliştirilmesi, enerji iş birliği ve ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunacak.

Toplantıya katılan dışişleri bakanlarının Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelmesi de zirvenin yan etkinlikleri arasında yer alıyor.

On üye ülkeden oluşan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarında bölgesel iş birliğinin önemli platformlarından biri olarak öne çıkıyor.

Erakçi’nin toplantıya katılımı, özellikle ticari alışverişin artırılması ve bölgesel transit güzergâhlarının birbirine bağlanması başta olmak üzere İran ile üye ülkeler arasındaki iş birliği imkânlarının değerlendirilmesine fırsat sunacak.