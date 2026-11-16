İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri’ne bağlı Necef Eşref Karargâhı Halkla İlişkiler Birimi, ülkenin batı sınırlarında PJAK’a ait bir terör hücresinin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Karargâhın açıklamasında, İran topraklarına sızarak terör eylemleri gerçekleştirmeyi planlayan PJAK mensubu bir grubun istihbarat birimlerince takip edildiği bildirildi.

Açıklamaya göre grup, Ensarü’r-Resul Komando Tugayı mensuplarıyla yaşanan çatışmanın ardından etkisiz hâle getirildi.

Operasyonda gruba ait bir miktar silah, teçhizat ve patlayıcı maddenin de ele geçirildiği kaydedildi.