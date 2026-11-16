İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, kısa süre önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını ve ardından alev aldığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu tankerin Hürmüz Boğazı’nın doğusundaki yasak bölgede seyrettiği ve navigasyon sistemlerini kapattığı belirtildi.

İran Deniz Kuvvetleri, silahlı kuvvetlerle koordinasyon sağlanmadan ve ilgili kurallara aykırı biçimde gerçekleştirilen her türlü yasa dışı geçişin mayına çarpma ve yangınla sonuçlanacağını vurguladı.