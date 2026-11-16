İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (ECO) 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu. Erakçi, Pakistan hükümetine ve ECO Sekretaryasına toplantıya ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ederek, İran’a yönelik saldırıları kınayan ve İran halkıyla dayanışma gösteren ülkelere şükranlarını iletti.

Uluslararası sistemde yaşanan belirsizliklerin ve küresel ekonomik değişimlerin ortak hareket etmeyi zorunlu kıldığını belirten Erakçi, ECO’nun geleneksel rolünü aşarak üye ülkeler arasında kolektif eylem ve iş birliğini güçlendiren etkili bir platforma dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Erakçi, ticaret, ulaştırma ve enerjinin ECO iş birliğinin üç temel stratejik ayağını oluşturması gerektiğini vurguladı. Bölgesel bağlantıların güçlendirilmesi, üye ülkeler arasındaki ticaretin kolaylaştırılması ve enerji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesinin ekonomik dayanıklılığı artıracağını ifade etti.

İran’ın ECO Ticaret Anlaşması’nın (ECOTA) değiştirilmesine yönelik teknik müzakere komitesinin kurulmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Erakçi, mevcut tarafların anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi için aktif müzakereler yürütmesi ve diğer üye ülkelerin de sürece katılmaya teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Modern, kapsayıcı ve uygulanabilir yeni bir ticaret anlaşmasının bölgesel ticareti genişleteceğini ve tüm bölge halklarının çıkarlarına hizmet edeceğini kaydetti.

Konuşmasında uluslararası hukuka ve BM Şartı’na bağlı olduklarını belirten Erakçi, İran’ın son iki yılda diplomatik çözüm ve barışçıl müzakere yolunu izlediğini söyledi.

ABD’nin ise saldırı, tehdit, hedefli suikastlar, ekonomik baskı ve abluka politikalarını tercih ettiğini savunan Erakçi, bu eylemleri uluslararası hukukun ve BM Şartı’nın açık ihlali olarak nitelendirdi.

Erakçi, söz konusu saldırılar sonucunda İran’ın dini liderinin ve çok sayıda üst düzey siyasi ve askeri yetkilisinin hayatını kaybettiğini, aralarında Minab’daki okulda bulunan 168 öğrenci ve öğretmenin de yer aldığı 5 binden fazla İran vatandaşının öldürüldüğünü belirtti.

Fars Körfezi’ndeki güvensizliğin ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırgan politikalarından kaynaklandığını belirten Erakçi, bu gerçeğin çarpıtılamayacağını ifade etti.

İran’ın komşu ülkelerle dostane ve yapıcı ilişkiler kurmayı hedeflediğini söyleyen Erakçi, bölge ülkelerinin topraklarının, hava sahalarının ve tesislerinin birbirlerine yönelik saldırılarda kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

İran’ın savunma amaçlı eylemlerinin yalnızca saldırganlara ait askeri hedef ve üsleri kapsadığını belirten Erakçi, bunların komşu ülkelerin halklarına veya hükümetlerine yönelik bir eylem olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Bölgesel güvenlik düzenlemelerinin bölge ülkelerinin öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsamlı bir diyalogla oluşturulması çağrısında bulunan Erakçi, temel ilkelerin saldırmazlık ve üçüncü ülkelerin başka devletlere saldırmak için bölge ülkelerinin topraklarını ya da tesislerini kullanmasının önlenmesi olması gerektiğini kaydetti.

İran’a yönelik yaptırımların halkın iradesini zayıflatmadığını, aksine ülkenin haklarını ve çıkarlarını savunma kararlılığını güçlendirdiğini belirten Erakçi, zor koşullarda İran’la dayanışma gösteren ECO üyelerine teşekkür etti.

ABD ve İsrail’in saldırılarının bölgesel enerji güvenliği üzerindeki etkilerine de değinen Erakçi, enerji iş birliğinin artık acil ve stratejik bir ihtiyaç hâline geldiğini söyledi.

Bölgenin yalnızca bağımsız bir güvenlik çerçevesine değil, enerji akışını koruyacak, istikrarlı arzı güvence altına alacak ve dış kaynaklı riskleri azaltacak güvenilir ve sürdürülebilir bir bölgesel mekanizmaya da ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

ECO’nun son bir yıldaki temel önceliklerinden birinin gelecek on yıla ilişkin vizyon belgesinin hazırlanması olduğunu belirten Erakçi, kapsamlı toplantı ve istişareler sonucunda oluşturulan belgenin sonuç odaklı, uygulanabilir ve ölçülebilir hedefler içerdiğini söyledi.

Belgenin uygulanmasının, 4 Aralık 2026’da Tahran’da düzenlenecek 18. ECO Liderler Zirvesi’nde üye ülke liderleri tarafından belirlenecek yönlendirmeler doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Erakçi, konuşmasının son bölümünde Filistin meselesine dikkat çekerek, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananları insanlığın en ağır ahlaki ve insani krizlerinden biri olarak nitelendirdi.

İsrail’i Gazze’de son üç yıldır soykırım gerçekleştirmekle suçlayan Erakçi; savaş suçları, işgalin sürdürülmesi, demografik yapının değiştirilmesine yönelik girişimler, yasaklı silahların kullanılması, geniş çaplı yıkım, zorunlu göç ve insani yardımların engellenmesinin bu politikanın parçaları olduğunu savundu.

Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs’te yasa dışı yerleşimlerin genişletildiğini, aşırılık yanlısı yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının sürdüğünü ve Filistinlilerin sistematik biçimde yerlerinden edildiğini belirten Erakçi, İsrail hapishanelerinde bulunan yaklaşık 10 bin Filistinlinin de ağır fiziksel ve psikolojik işkence ile kötü muameleye maruz kaldığını öne sürdü.

Gazze’de özellikle kış koşullarında insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Erakçi, İsrail’in insani ablukayı kaldırmaya zorlanması gerektiğini söyledi. Gıda, ilaç, geçici barınma imkânları ve temel altyapının yeniden inşası için gerekli malzemelerin Gazze’ye engelsiz girişinin sağlanması çağrısında bulundu.

Erakçi, bu yardımların evsiz ve yerinden edilmiş 1,5 milyondan fazla Filistinlinin acil ihtiyaçlarının karşılanması açısından zorunlu olduğunu belirterek, uluslararası toplumu sessizliğe son vermeye ve somut adımlar atmaya çağırdı.

Konuşmasının sonunda daha adil ve kapsayıcı bir geleceğin hedefli adımlar ve ortak sorumlulukla mümkün olacağını belirten Erakçi, ECO üyesi ülkelerin gelişmekte olan uluslararası düzenin şekillenmesinde aktif rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

İran’ın istikrar ve refahının diğer ECO üyesi ülkelerin istikrar ve refahıyla ayrılmaz biçimde bağlantılı olduğunu ifade eden Erakçi, ülkesinin teşkilat çerçevesinde daha güçlü, etkili ve somut iş birliğini geliştirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Erakçi, 4 Aralık’ta Tahran’da düzenlenecek 18. ECO Liderler Zirvesi’nde üye ülke temsilcilerini ağırlamayı beklediklerini belirterek konuşmasını tamamladı.