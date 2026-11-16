İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, bugün (Pazartesi) sabaha karşı bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’nın doğusundaki yasaklı bölgede deniz mayınına çarparak alev aldığını ve hareket edemez hâle geldiğini açıkladı.

Açıklamada, İran Deniz Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’nın doğusundaki gemi trafiğini sürekli olarak izlediği ve kontrol altında tuttuğu ifade edildi.

Gemilerin takip sistemlerini kapatmasının ve yasaklı ya da deniz trafiği açısından güvensiz bölgelere izinsiz girmesinin ciddi tehlikelere yol açabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, uyarıları ve ilan edilen kuralları dikkate almadan yasaklı bölgelerde seyreden gemilerin sahiplerinin, bu eylemlerinin doğuracağı sonuçlardan sorumlu olacağı vurgulandı.